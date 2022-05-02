Alman devinden Arda Güler için resmi teklif! Fenerbahçe servet istedi
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performans ile dünya devlerinin radarına giren 17 yaşındaki Arda Güler için Borussia Dortmund harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Arda Güler için Alman devinden 30 milyon avro istediği öne sürüldü.Abone ol
Arda Güler, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Takımıyla üç yıllık yeni mukaveleye imza atan 17 yaşındaki yıldız adayı orta saha oyuncusuna Alman devi Borussia Dortmund'un resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un potansiyeline çok güvendiği Arda Güler için 30 milyon avro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. Almanya ekibinin ise bu talebe vereceği karşılık merakla bekleniyor.
Arda Güler, sarı-lacivertli forma ile bu sezon 16 resmi maçta toplam 373 dakika forma şansı buldu. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koymayı başardı.