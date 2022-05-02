Alman devinden Arda Güler için resmi teklif! Fenerbahçe servet istedi

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performans ile dünya devlerinin radarına giren 17 yaşındaki Arda Güler için Borussia Dortmund harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Arda Güler için Alman devinden 30 milyon avro istediği öne sürüldü.

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Arda Güler, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Takımıyla üç yıllık yeni mukaveleye imza atan 17 yaşındaki yıldız adayı orta saha oyuncusuna Alman devi Borussia Dortmund'un resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un potansiyeline çok güvendiği Arda Güler için 30 milyon avro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. Almanya ekibinin ise bu talebe vereceği karşılık merakla bekleniyor.