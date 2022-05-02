Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebrikinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.