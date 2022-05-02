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Türkiye 2 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 2 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 97 bin 783 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 783 test yapıldı, 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1402 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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