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Yine birlikte giremedik! Dört ülke Ramazan Bayramı'nı salı günü kutlayacak

Yine birlikte giremedik! Dört ülke Ramazan Bayramı'nı salı günü kutlayacak

İslam ülkelerinin bayramı aynı gün kutlama konusunda ise yine birlikte hareket edemedi. İran, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'te bayram 3 Mayıs Salı günü başlayacak.

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İslam dünyası bir kez daha Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. Son yıllarda bayram yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin gölgesinde kalmıştı. Vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte bayram bu yıl yeniden coşkuyla kutlanıyor.

İslam ülkelerinin bayramı aynı gün kutlama konusunda ise yine birlikte hareket edemediği görüldü. Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Filistin, Sudan, Suriye, Tunus, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya, Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlamaya başladı. Söz konusu ülkeler Ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiğini ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise Şevval ayının ilk günü yani bayram olduğunu duyurdu.

Salı günü kutlayacaklar
İran'da ise Ramazan Bayramı'nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle bayram salı günü başlayacak. İran devlet televizyonu dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı hilal gözlemleme ofisine dayandırdığı haberinde Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle Ramazan Bayramı'nın salı günü başlayacağını aktardı.

Pakistan, Hindistan ve Bangladeş de aynı gerekçeyle bayramın ilk günü olarak 3 Mayıs'ı belirledi.

Bayramın farklı günlerde kutlanmasının nedeni

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görünmesini veya görünebilirliğini değil kendi ülkelerinde görünebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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