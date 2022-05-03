Kemal Kılıçdaroğlu çok kızdı konuşma metnini yırtıp attı Abdulkadir Selvi kulis yazdı

Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kürsüye çıkmadan önce CHP'li vekillerin kendisine söylediği sözlere kızarak konuşma metnini yırttığını yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftaki “Ya bana katılın ya önümden çekilin" çıkışı gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun mesajının kimlere olduğu konuşulmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında söylediği sözlerin perde arkasına dair bir kulisi Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında aktardı.

"İktidarı kastetmediğine göre CHP içinde kime bu mesajı vermişti, CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun önünü kesmek isteyenler mi vardı?" ifadelerine yer veren Selvi, konuya dair edindiği bilgileri paylaştı:

Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayını sağ partilerden sonra öğrenmeyelim" sitemi

"Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda kürsüye çıkmadan önce bir grup CHP milletvekili ile görüştüğü söyleniyor. İleri sol kanatta yer alan milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na, “Cumhurbaşkanı adayını son anda öğrenmek istemiyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yeni bir ‘Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz’ muamelesi ile karşılaşmak istemiyoruz. ‘Tıpış tıpış’ı tabanımıza izah edemedik. Yeni bir tıpış tıpış olayına meydan verilmemesi için cumhurbaşkanı adayının önce Parti Meclisi’nde ve Meclis grubunda tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı adayını sağ partilerden sonra öğrenmeyelim” dedikleri ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun ise milletvekillerini ikna etmek yerine sinirli bir şekilde daha önce hazırladığı konuşma metnini yırttığı anlatılıyor."