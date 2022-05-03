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Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti

İhlas Haber Ajansı
Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti

EDİRNE’de bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin Tunca Nehri’ne uçtuğu kazada, karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti

Edirne’ye bağlı Değirmenyeni köyüne bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut’un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri’ne uçtu. 

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Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti

Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koştu. Nehre yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesi olduğunu fark etti, komşunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı.

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Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti

Haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut hayatını kaybetti. Annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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