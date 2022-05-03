Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Spor yorumcusu Sinan Engin, yeni sezonda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Portekizli Jorge Jesus olacağını iddia etti.

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Oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet alarak ikinci sıraya kadar çıkan sarı - lacivertlilerde gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu.

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV canlı yayınında konuşan Engin, gelecek sezonda sarı - lacivertlilerin teknik direktörünün Jorge Jesus olacağını iddia etti.

"Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi var, bizim gönlümüz kalmasından yana ama benim bildiğim Ali Koç bu işi bitirmiştir. Ali Koç, özel uçağıyla Portekiz'e gidiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı geliyor, o geliyor, bu geliyor falan filan bu iş bitmiştir. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun."

"Jorge Jesus bugüne kadar birçok başkanla oturmuştur ama Ali Koç gibi zengin bir adamla oturmamıştır. Ali Koç gittiyse, o iş bitmiştir. Ali Koç, kendi cebindeki paradan 1 hafta harcamaz, masraf yapmaz, Jorge Jesus'un yıllık maaşını çıkarır cebinden verir."