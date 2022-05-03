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Gizemli hepatit 3 çocuğun daha canını aldı Mehmet Ceyhan Türkiye'de de görüldü demişti

Gizemli hepatit 3 çocuğun daha canını aldı Mehmet Ceyhan Türkiye'de de görüldü demişti

GİZEMLİ HEPATİT, koronavirüs vakalarından sonra hızlı ilerleyişiyle endişelendirmeye devam ediyor. Özellikle çocuklarda karaciğer kaybından ölüme kadar sürükleyen ağır tablolara giden hastalık için son ölüm vakası Endonezya'dan geldi. Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere pek çok yerde vaka görüldüğü açıklanmıştı. Türkiye'de ise resmi açıklama yapılmasa da Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan vaka görüldüğü iddiası ortaya atılmıştı.

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Endonezya'da nisan ayında 3 çocuk gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bloomberg'in Endonezya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, nisanda mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülen çocuklar başkent Cakarta'da bir hastaneye yatırıldı.

Nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü saptanan 3 çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Ailelerden, söz konusu belirtileri taşıyan çocuklarını derhal hastaneye götürmeleri istendi.

Bakanlık, hastalık için ülke genelinde bir sağlık taraması yapılmasına ilişkin de genelge yayımladı.

Bu arada Singapur'da da 25 Nisan'da hastaneye kaldırılan 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi konuldu.

Bebekte, Aralık 2021'de de Kovid-19 tespit edildiği öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde hepatit nedeniyle en az 4 çocuk hayatını kaybetti.

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, 29 Nisan'daki basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ila 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

 Gizemli hepatit vakaları
DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Mehmet Ceyhan duyurmuştu: Vaka görüldü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gizemli hepatitteki adenovirüs şüphesine ilişkin Haber Global'de değerlendirmelerde bulunmuştu:

Ceyhan, "Türkiye'de de bu tip vakalar görüyoruz. Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk. Nedenleri içinde adenavirüs yoktu. Çünkü çok nadirdir" dedi. 

Koronavirüs sürecinde adenovirüse karşı bağışıklık geliştirilmediğini söyleyen Ceyhan, maske çıkınca ağır seyreden tabloların çocuklarda da görülmeye başlandığını belirtti. 

Belirtileri açıklayan Ceyhan "Ateş, kusma, ishalle birlikte ses kısıklığı burun akıntısı gözlerde kızarıklık varsa hiç vakit kaybetmeden büyük bir sağlık merkezine gidilmesi gerekiyor. Adenovirüs bakabilecek bir sağlık merkezine gidilmesi gerek." diye uyarılarda bulundu.

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