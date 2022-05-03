BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,62
ALTIN 888,25
HABER /  SPOR
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Phoenix Suns Doncic'in 45 sayısına rağmen kazandı

Phoenix Suns Doncic'in 45 sayısına rağmen kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Miami Heat ve Phoenix Suns, serilerinde 1-0 öne geçti.

Abone ol

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Miami Heat, ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup etti.

Maçta 24 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Bam Adebayo ve kenardan gelerek 25 sayı, 7 asist üreten Tyler Herro Miami'yi galibiyete taşıyan isimler oldu. Sahada 5 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven de Miami adına 6 sayı kaydetti.

Sakatlığı bulunan all-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ın skor yükünü 27 sayı atan Tobias Harris çekti. Tyrese Maxey 19 sayı, James Harden 16 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Furkan Korkmaz 9 sayıyla maçı tamamladı.

Suns, Doncic'in 45 sayısına rağmen kazandı
Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 121-114 yenerek Batı Konferansı yarı finalinde üstünlüğü ele geçirdi.

Ev sahibi Suns'ta Deandre Ayton 25 sayı, 8 ribaunt, Devin Booker 23 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Chris Paul 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 12 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ÖNCEKİ HABERLER
50 yıllık kürtaj serbestliği kaldırılıyor! Tarihi kararda ön oylama basına sızdı
50 yıllık kürtaj serbestliği kaldırılıyor! Tarihi kararda ön oylama basına sızdı
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Şirinevler'de araç sahipleri şokta! Onlarca aracı çizip, anlaşılmayan kelimeler yazdı
Şirinevler'de araç sahipleri şokta! Onlarca aracı çizip, anlaşılmayan kelimeler yazdı
Son anket sonuçları tartışılıyor Mansur Yavaş Erdoğan'ın 9 puan önünde!
Son anket sonuçları tartışılıyor Mansur Yavaş Erdoğan'ın 9 puan önünde!
Ünlü şarkıcı Güler Selçuk'a nişanlısından tehdit: Sonun Bergen gibi olacak
Ünlü şarkıcı Güler Selçuk'a nişanlısından tehdit: Sonun Bergen gibi olacak
Abdurrahman Dilipak: Mayıs ayı çok hareketli geçecek gözüküyor Kurban Bayramı daha zor geçecek
Abdurrahman Dilipak: Mayıs ayı çok hareketli geçecek gözüküyor Kurban Bayramı daha zor geçecek
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
Gizemli hepatit 3 çocuğun daha canını aldı Mehmet Ceyhan Türkiye'de de görüldü demişti
Gizemli hepatit 3 çocuğun daha canını aldı Mehmet Ceyhan Türkiye'de de görüldü demişti
Gıda fiyatları böyle düşecek düzenleme hazır marketler artık bunu yapamayacak
Gıda fiyatları böyle düşecek düzenleme hazır marketler artık bunu yapamayacak
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyareti için CHP'den açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyareti için CHP'den açıklama