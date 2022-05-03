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İspanya'da ameliyat sırası bekleyen hasta sayısı 700 bini geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanya'da ameliyat sırası bekleyen hasta sayısı 700 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınının sağlık sistemindeki olumsuz etkilerinden dolayı ameliyat sırası bekleyen hastaların sayısı 700 bini geçerek rekor seviyeye çıktı.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede mevcut durumda 706 bin 740 hasta ameliyat sırası beklerken, bunun 2003 yılından bu yana en yüksek seviye olması dikkati çekti.

Ameliyat sırasının en çok travmatoloji, oftalmoloji, genel cerrahi ve mide hastalıkları branşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Katalonya, Endülüs ve Madrid ise ameliyat sırası yoğunluğunun en fazla olduğu özerk bölgeler olarak sıralandı.

Öte yandan, ülkede bir hastanın ortalama ameliyat bekleme zamanının 123 gün olması da öne çıkan diğer bir sorun oldu.

Salgından dolayı İspanya'da son verilere göre 6 bin 362 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bu hastaların hastanelerdeki yatak doluluk oranı yüzde 5,12 düzeyinde bulunuyor.

İspanya'da özel hastanelerin yüzde 58'i doktor, yüzde 95'i de hemşire eksiği olduğundan yakınırken, sağlık çalışanları dernekleri devlet hastanelerinde de benzer sorunlar olduğunu, özellikle ilk hasta kabul servisi doktorlarının zor şartlarda çalıştığını her seferinde vurguluyor.

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