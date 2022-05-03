Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına geri aldı 10 katı para harcayıp yeniledi 400 bin lira teklif eden var
HATAY'da yaşayan Volkan Ateş, 18 yıl önce sattığı 1973 model vosvos aracını yeniden satın alıp 250 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla yeni bir görünüme kavuşturdu. Ateş, "Evladım" dediği vosvosunu sekiz yılda topladığı parçalarla yeniledi.
Antakya'da bir sigorta acentesinin sahibi olan 37 yaşındaki Ateş, çocukluk yaşlarından itibaren Türkiye'de "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak tanınan Volkswagen Beetle model otomobillere ilgi duymaya başladı.
Lise döneminde 1973 model vosvos araç satın alan Ateş, kısa bir süre bindiği sarı renkli aracını 18 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle satmak zorunda kaldı.
Bu sürede arabası aklından hiç çıkmayan Ateş, sattıktan 5 yıl sonra fiyatının iki katına aracını geri alarak yenilemeye karar verdi.
Yaklaşık 8 yıl boyunca yurt içinden ve dışından parça toplayan Ateş, beyaz renge boyattığı üstü açık otomobilini, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.