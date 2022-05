Müzik dünyasının acı günü! Ric Parnell hayatını kaybetti

This Is Spinal Tap'ta davulcu Mick Shrimpton'ı oynayan ve daha sonra grupla turneye çıkan Ric Parnell hayatını kaybetti.

Oyuncu Harry Shearer haberi Twitter’da şöyle duyurdu: “This Is Spinal Tap’taki davulcumuz Ric Parnell bugün vefat etti.” Müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 1951’de Londra’da doğan ve The Muppet Show’da grubun uzun süredir lideri olan caz davulcusu Jack Parnell’in oğlu Parnell, Horse, Atomic Rooster, Nova ve Stars gibi gruplarda çaldı. Ayrıca Michael Des Barres ile oynadı. Ancak Parnell, 1984’te rol aldığı This Is Spinal Tap’ta Shrimpton’ı canlandırmasıyla üne kavuştu.



Des Barres Twitter’da parodi çalsa bile Parnell’in kusursuz bir davulcu olduğunu yazdı: “Bazı müzisyenler oyunculuk yapıyor, diğerleri rock’n’roll. Ric Parnell ikincisiydi. Kalbi hâlâ bizimle.” Parnell kısa süre önce Montana, Missoula’da yaşadı ve Spontaneous Combustion adlı bir radyo programına ev sahipliği yaptı. Spinal Tap’in solisti David St Hubbins’i canlandıran Michael McKean, ölümüyle ilgili masrafların ödenmesine yardımcı olmak için bir GoFundMe sayfasını destekledi.