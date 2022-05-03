Kürtçe tabela önünde öğretmenlerden skandal paylaşım! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
Erzurum Karayazı’daki öğretmenlerin Kürtçe tabelaya karşı yaptıkları çirkin paylaşım üzerine İlçe Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.Abone ol
Erzurum Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.
Açıklamada, paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.