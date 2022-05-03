Meteoroloji'den hava durumu için yeni uyarı! Bu haberi okumadan bayram gezmesine çıkmayın
BAYRAM serin havayla başladı. Bayramın ikinci ve üçüncü gününü değerlendirmek isteyenler hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'den bayram havasıyla ilgili uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklıkların iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, 7 bölgemizde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.