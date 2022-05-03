Plajda yürürken para dolu çanta uldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, sahilde bulduğu ve içinde 16 bin 800 lira ile 900 dolar olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Abone ol

Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan Serap Çakmar, Gündal plajında yürüdüğü esnada içinde para olan bir çanta buldu.

Çakmar, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığına gidip çantayı görevlilere verdi.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada, içinde 16 bin 800 lira ve 900 dolar olan çantanın Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ait olduğu belirlendi.

Çanta, karakolda Çakmar tarafından Serpil Özmert'e teslim edildi.