BIST 2.431
DOLAR 14,84
EURO 15,66
ALTIN 890,29
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

UEFA'dan Galatasaray'a Barcelona maçındaki olaylar için ceza geldi

UEFA'dan Galatasaray'a Barcelona maçındaki olaylar için ceza geldi

UEFA tarafından Galatasaray’a, iki yıllık deneme süresine tabi olacak şekilde tribün kapama cezası verildi. Barcelona maçındaki olaylar neticesinde gelen karara 26 bin euroluk para cezası da eklendi.

Abone ol

Galatasaray ile Barcelona arasında 17 Mart’ta Nef Stadyumu’ndan oynanan maç nedeniyle UEFA’dan Galatasaray’a tribün kapatma ve para cezası geldi.

Skorer'in haberine göre UEFA Disiplin Kurulu, meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza kesti.

Galatasaray'a tribün kapatma cezası verildi. Bu kısmi seyircisiz oynama durumunun iki yıllık bir deneme süresine tabi olacağı duyuruldu. Kulübe ayrıca toplamda 26 bin 250 euro para cezası da kesildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk maçta Barcelona ile Nou Camp’ta golsüz berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Plajda yürürken para dolu çanta uldu
Plajda yürürken para dolu çanta uldu
İstanbul'da bayram trafiği! İstanbullu hava yağışlı demedi sokağa çıktı
İstanbul'da bayram trafiği! İstanbullu hava yağışlı demedi sokağa çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı artık öğrenci yurtlarını değiştirdi Bakan Mahmut Özer duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı artık öğrenci yurtlarını değiştirdi Bakan Mahmut Özer duyurdu
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kürtçe tabela önünde öğretmenlerden skandal paylaşım! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
Kürtçe tabela önünde öğretmenlerden skandal paylaşım! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu
Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da
Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da
Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak? Tahmini oranlar netleşiyor
Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak? Tahmini oranlar netleşiyor
Arkadaşlarıyla alkol alemi yaptı 36 yaşında hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla alkol alemi yaptı 36 yaşında hayatını kaybetti
PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu