Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak anket iddiası! Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MetroPOLL araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar'ın Zafer Partisini anketlerde düşük göstererek Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Millet İttifakı birlikteliğini sağlamaya çalıştığını belirtti. "Anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor" diyen Özdağ, İYİ Parti milletvekili iken Sencar'ın kendisine, "HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başka türlü gitmez" dediğini de ifade etti.

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Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında MetroPOLL araştırma şirketinin son anketinde Zafer Partisinin oyunun yüzde 0.5'te kaldığını İYİ Partinin oyunun yüzde 14.6, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) oyunun ise yüzde 9.7 olduğunu ifade etti. Duruma ilk tepki İYİ Partiden ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ, MetroPOLL araştırma şirketinin anketlerindeki HDP oyununu ifşa etti. MetroPOLL araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar'ın ile aralarındaki geçen diyalogları aktardı. Özer Sencar'ın 'anket değil, siyaset mühendisliğini' yaptığını belirten Ümit Özdağ, bu sayede HDP-İYİ Parti ittifakına ortam sağlandığını yazdı. Özdağ paylaşımında şunları söyledi:

S. Özer’in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. Nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL’yi benden istemesi.Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022