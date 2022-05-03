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Maaşlar artacak! Milyonları beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi

Maaşlar artacak! Milyonları beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Yapılacak son toplantının ardından düzenleme meclise sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

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Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Emekli ikramiyeleri ve maaşlar yükselecek
Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi. Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak, teklif haline getirilerek meclise sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

(TRT HABER)

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