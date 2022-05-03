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Özgür Özel'den AK Parti'ye 'dangalak' tepkisi: Emekliye ikramiye zammından acizler...

Özgür Özel'den AK Parti'ye 'dangalak' tepkisi: Emekliye ikramiye zammından acizler...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Emeklinin bayram ikramiyesini bile artırmaktan aciz bir siyasi iktidarın, kendi yarattığı beklentileri dahi yerine getirememesi yakın siyasi tarihimizdeki önemli hayal kırıklıklarından biri." ifadesini kullandı.

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CHP'li Özel, yaptığı yazılı açıklamada, iktidar partisi temsilcilerinin bayramın ruhuna uygun söylemin dışında ifadelerine tanıklık ettiklerini savundu.

Özellikle Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen bayramlaşmalardaki üsluptan, vatandaşlar adına utandıklarını belirten Özel, "Özellikle bir grup başkanvekilinin seçimlerin hangi iki kesim arasında geçeceğini ifade ederken kendilerinden olmayanlar için kullandığı 'dangalak' ifadesi bir acizlik ve tükenmişlik göstergesi. Seçimin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği ortadayken Millet İttifakı'nın tamamına, yöneticilerine ve Millet İttifakı'na oy veren seçmenlere kullanılan bu ifadeyi sineye çekmemiz mümkün değil. Bu seviyesizliğe cevabı kurulacak ilk sandıkta milletimiz verecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20. yılında yorulan, topluma vadedecek bir projesi kalmayan, 2023 vizyonu olarak sunduğu kriterlerin hiçbirini gerçekleştiremeyen bir siyasi partiye dönüştüğünü" öne süren Özel, şöyle devam etti:


"Hal böyle olunca ya hakarete varan bir dili tercih ediyor ya da eski defterleri karıştırmak zorunda kalıyor. Umudunu yitiren toplum kesimlerine hakaret ederek, korkutarak oy isteyenlerin karşısında umut siyaseti yapan bizler varız. Nasıl ki 2019 yerel seçimlerinde korku siyaseti kaybetti, yapılacak ilk genel seçimlerde de korku siyaseti kaybedecek, umut siyaseti kazanacak."

- "Yanlış ekonomi politikasında ısrar ediyorlar"
Özel, emeklilere 1 Mayıs'ta müjde açıklanacağının duyurulduğunu ancak açıklanmadığını, iktidar partisinin, kısa vadeli vaatlerini dahi unuttuğunu ve yerine getiremediğini kaydetti.

"Emeklinin bayram ikramiyesini bile artırmaktan aciz bir siyasi iktidarın, kendi yarattığı beklentileri dahi yerine getirememesi yakın siyasi tarihimizdeki önemli hayal kırıklıklarından biri." ifadesini kullanan Özel, emekliler, işçiler ve memurların geçinemediğini, aldıkları maaşın enflasyon karşısında güneşi gören buz gibi eridiğini belirtti.

Özel, iktidar partisinin, geniş toplum kesimlerine merhem olacak adımlar atmak yerine bir sorun yokmuş gibi davranmayı tercih ettiğini savunarak, "İktidar partisi sözcüleri ağızlarını her açtıklarında hayat pahalılığından, sıkıntılardan haberdar olduklarını ilan ediyor ancak bu sorunlara çözüm üretemeyecek kadar yanlış bir ekonomi politikasında ısrar ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Bülent Turan ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak," dedi.

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