DEVA Partisi lideri Ali Babacan altılı masayı yok saydı: Bizden başka çıkış yok
Seçimlere kendi parti ve logolarıyla gireceklerini açıklayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok" dedi.Abone ol
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara il teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. DEVA Partisinin 81 ilin tamamında bayramlaşma programı düzenlediğini söyleyen Babacan, partisinin seçim kararına ilişkin konuştu.
Babacan, "Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisinin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkanı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilere de değinen Babacan, "Baktılar ki DEVA Partisi kendileri açısından artık gerçekten büyük bir tehdit, bir siyasi mühendislik hesabıyla apar topar meclise yasa teklifi sundular. Hızlı bir şekilde yasalaştırdılar. Propaganda makinesini çalıştırdılar. Bizim adımıza dedikodunun bini bir para. Bizim adımıza senaryolar üretiyorlar. 'DEVA Partisi kendi adıyla, sanıyla, şanıyla, namıyla bu seçimlere girecektir' dedik. Mührü Türkiye olarak öyle bir basacağız ki Beştepe'de birileri oturduğu yerden sıçrayacak" dedi.