DEVA Partisi lideri Ali Babacan altılı masayı yok saydı: Bizden başka çıkış yok

Seçimlere kendi parti ve logolarıyla gireceklerini açıklayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok" dedi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara il teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. DEVA Partisinin 81 ilin tamamında bayramlaşma programı düzenlediğini söyleyen Babacan, partisinin seçim kararına ilişkin konuştu.

Babacan, "Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisinin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkanı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum" ifadelerini kullandı.