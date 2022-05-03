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İngiltere'nin en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiltere'nin en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı

İNGİLTERE'nin en çok aranan azılı suçlusu konumundaki Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanında polis tarafından yakalandı.

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İNGİLTERE'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan Alex Male, Portekiz'in başkenti Lizbon'dan İstanbul Havalimanına geldi.

29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye girmek için kontrol noktasına gelen Male'nin İstanbul Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri kırmızı bültenle aranan Male'nin Lizbon'a geri gönderilmesi için Portekizli makamlarla irtibata geçti.

Lizbon'a geri gönderilen Alex Male, Lizbon Havalimanında gözaltına alındı.

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