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Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir kadın evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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ANKARA'nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'ndeki Kayın Apartmanı'ndaki bir dairede Sultan I. isimli kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Sultan I.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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