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Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak bayram tebrikinde bulundu.

Erdoğan, bayramın birinci günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaşmıştı.

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