Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Fenerbahçeli Rambo Okan gözaltına alındı

Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asılan bayrağı indirmek isteyen 'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler gözaltına alındı.

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Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asılan Trabzonspor bayrağını Fenerbahçe'nin tanınan taraftarı 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, asılı olduğu yerden indirmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Rambo Okan'ı gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu bilinen Okan Güler, daha önce de Fenerbahçe için birçok kez gözaltına alınmıştı.