BIST 2.431
DOLAR 14,81
EURO 15,58
ALTIN 887,29
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

ABD'li polis 12 yaşındaki silahsız çocuğu öldürmekle suçlanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'li polis 12 yaşındaki silahsız çocuğu öldürmekle suçlanıyor

ABD'nin Philadelphia bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuğu, kovalamaca esnasında 3 el ateş ederek öldüren polisin çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Abone ol

Philadelphia Bölge Savcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, 26 yaşındaki polis memuru Edsaul Mendoza, "bir hırsızlık vakasına karıştığı zannıyla" takip ettikleri gençlerin arasında bulunan 12 yaşındaki Thomas "TJ" Siderio'yu silahsız olduğunu bildiği halde öldürmekle suçlandı.

Mart ayı başında yaşanan olayın kamera kayıtlarının, Mendoza'nın Siiderio'yu "anlamsız bir şekilde takip ettiği ve silahsız olduğunu bilmesine rağmen onu vurduğunu" ispatlar nitelikte olduğu belirtildi.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "Mendoza, Siderio'ya üçüncü kez ateş ederken artık bir silahı olmadığını ve ona zarar veremeyeceğini biliyordu, ama yine de onu sırtından vurarak öldürdü." ifadelerini kullandı.

Görevinden el çektirilen ve pazar günü gözaltına alınan Mendoza'nın, 16 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı bildirildi.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool oldu
DAP'ın sağlıklı evler konsepti şimdi Levent'te
DAP'ın sağlıklı evler konsepti şimdi Levent'te
Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türkiye 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Pençe Kilit rahatsız etti! HDP'li vekil CHP'ye yüklendi
Pençe Kilit rahatsız etti! HDP'li vekil CHP'ye yüklendi
İngiltere'nin en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı
İngiltere'nin en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı
DEVA Partisi lideri Ali Babacan altılı masayı yok saydı: Bizden başka çıkış yok
DEVA Partisi lideri Ali Babacan altılı masayı yok saydı: Bizden başka çıkış yok
Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe! Terör üssü ele geçirildi
Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe! Terör üssü ele geçirildi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği! 20 milyon avronun masada olduğu konuşuluyor
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği! 20 milyon avronun masada olduğu konuşuluyor
İlginç veriler! Bakanlık Türkiye'nin dava haritasını çıkardı
İlginç veriler! Bakanlık Türkiye'nin dava haritasını çıkardı