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Diyarbakır’da otomobil yaylım ateşine tutuldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da otomobil yaylım ateşine tutuldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Anne ve kızı öldü
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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