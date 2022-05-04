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Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı.

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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra’yı yenerek finale yükseldi.

Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
- MoraBanc Andorra: 68 - Frutti Extra Bursaspor: 85
Salon: Poliesportiu D'andorra

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

1. Periyot: 20-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 56-63

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