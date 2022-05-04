BIST 2.431
DOLAR 14,83
EURO 15,60
ALTIN 888,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Şişli’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı

Şişli’de park halinde duran bir otomobil yandı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galatadere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Park halinde bulunan 16 ARV 968 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören Yahya Yavuz, "Arabanın kaputundan dumanlar çıktığını gördüm. Daha önceden de görmüştüm, arabanın içinde birkaç kişi vardı ama onlar inmişler galiba. Sonra itfaiyeye haber verdik, ambulansa haber verdik. Geldiler onlar da sağ olsunlar müdahale ettiler"

Çıkan otomobil yangının soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış sebebi polis ekipleri tarafınca araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu 'şimdi bir iddia daha ortaya koyacağım' dedi Rize'de ilan etti
Ekrem İmamoğlu 'şimdi bir iddia daha ortaya koyacağım' dedi Rize'de ilan etti
Göçmenlerin görüntüleri olay oldu Van Valiliği işin aslını açıkladı
Göçmenlerin görüntüleri olay oldu Van Valiliği işin aslını açıkladı
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi
ABD'li polis 12 yaşındaki silahsız çocuğu öldürmekle suçlanıyor
ABD'li polis 12 yaşındaki silahsız çocuğu öldürmekle suçlanıyor
DAP'ın sağlıklı evler konsepti şimdi Levent'te
DAP'ın sağlıklı evler konsepti şimdi Levent'te
Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Fenerbahçeli Rambo Okan gözaltına alındı
Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Fenerbahçeli Rambo Okan gözaltına alındı
Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türkiye 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti
Pençe Kilit rahatsız etti! HDP'li vekil CHP'ye yüklendi
Pençe Kilit rahatsız etti! HDP'li vekil CHP'ye yüklendi