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Bugün BİM market kaçta açılıyor bayramın 3. günü BİM açılış-kapanış saati

Bugün BİM market kaçta açılıyor bayramın 3. günü BİM açılış-kapanış saati

Bugün Ramazan bayramın 3. yani son günü. Bayram dolayısı ile birçok market ve esnaf müşterilere hizmet veremeyecek. Peki, bayramda marketler kaça kadar açık, bayramın 3. günü BİM aat kaçta açılıyor? İşte, Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101, Migros market çalışma saatleri hakkında bilgiler

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Bugün BİM market kaçta açılıyor, bayramın 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü BİM kaçta açılıyor kapanıyor sorusu, sabah saatleri itibariyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan bayramında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle internet üzerinden Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, o detaylar

Bayramda marketler açık mı: Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir.

Zincir marketlerin bazı şubelerinde ise bayramın birinci günü kapalı olduğu ibaresi yer almaktadır.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

İM CEO'su Galip Aykaç, zamların sorumluluğunu iktidara atarak, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi. Bu açıklamanın ardından BİM CEO'su kimdir merak konusu oldu. Peki Galip Aykaç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Galip Aykaç kimdir?

Galip Aykaç 1957 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Galip Aykaç İş adamı. Bim İcra Kurulu Üyesi.

On sekiz yılı aşkın bir süre Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997'de BİM'de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Kasım 2007 itibariyle Operasyon Komitesi Başkanı (COO) olan Aykaç, Halen Operasyon Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği'nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile TOBB-GS1 Türkiye Komitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Fortune dergisinin yaptığı değerlendirmede 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında 3. sırada yer almıştır.

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