Fahrettin Koca duyurdu! Ünlü sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiği haberini duyurdu.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Metin Özlen kimdir?

1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen (Hayali Safderi), yaklaşık 60 yıl uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey’den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınıyordu. Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan “Ferhat ile Şirin” ve‘Leyla ile Mecnun’ isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştı. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda gösteri ile sergilemişti.