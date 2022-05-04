BIST 2.431
DOLAR 14,82
EURO 15,60
ALTIN 888,29
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Fahrettin Koca duyurdu! Ünlü sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti

Fahrettin Koca duyurdu! Ünlü sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiği haberini duyurdu.

Abone ol

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Özlen kimdir?
1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen (Hayali Safderi), yaklaşık 60 yıl uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey’den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınıyordu. Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan “Ferhat ile Şirin” ve‘Leyla ile Mecnun’ isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştı. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda gösteri ile sergilemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişli’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı
Şişli’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı
Ekrem İmamoğlu 'şimdi bir iddia daha ortaya koyacağım' dedi Rize'de ilan etti
Ekrem İmamoğlu 'şimdi bir iddia daha ortaya koyacağım' dedi Rize'de ilan etti
Diyarbakır’da otomobil yaylım ateşine tutuldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Diyarbakır’da otomobil yaylım ateşine tutuldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool oldu
DAP'ın sağlıklı evler konsepti şimdi Levent'te
DAP'ın sağlıklı evler konsepti şimdi Levent'te
Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Fenerbahçeli Rambo Okan gözaltına alındı
Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Fenerbahçeli Rambo Okan gözaltına alındı
Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türkiye 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti