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Zeytin Dalı'nda acı haber bir askerimiz şehit oldu 24 terörist öldürüldü!

Zeytin Dalı'nda acı haber bir askerimiz şehit oldu 24 terörist öldürüldü!

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü açıkladı.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz​​​​​​​" ifadelerine yer verildi.

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