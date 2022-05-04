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Sahte rahip İngiltere ordusuna sızdı kışlaya elini kolunu sallayarak girdi

Sahte rahip İngiltere ordusuna sızdı kışlaya elini kolunu sallayarak girdi

İngiliz ordusu, rahip kılığına giren bir adamın Kraliçe Elizabeth'in korunmasından sorumlu Coldstream Muhafızlarının kışlasına sızmayı başardığı yönündeki haberlerin ardından soruşturma başlattı.

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Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Ordu bu güvenlik ihlalini son derece ciddiye alıyor ve öncelikli olarak kapsamlı bir şekilde soruşturulacak" dedi, ancak olay "devam eden bir soruşturmanın parçası" olduğu için daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen hafta meydana gelen ihlal, ilk olarak pazartesi günü The Sun tarafından bildirildi. Gazetenin kaynağına göre, adam kışlanın kapısına geldi ve herhangi bir kimlik göstermeden başarılı bir şekilde içeri girdi.

"Adam kapıda belirdi, adının Peder Cruise olduğunu söyledi ve tabur görevindeki Rahip Matt Coles'un bir arkadaşı olduğunu iddia etti. İçeri davet edildi ve yiyecek bir şeyler teklif edildi.

Bir sürü uzun hikaye anlatıyordu ve çocuklar şakalarından zevk alıyordu. Söz konusu "şüphelere" rağmen, sahte rahibe kışlada bir yatak teklif edildi ve geceyi orada geçirdi. Adam sabah tespit edildi ve polis kışlaya çağrılarak sahtekarı binadan çıkardı. Adam tutuklanmadı ve şu ana kadar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı."

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