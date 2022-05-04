BIST 2.431
DOLAR 14,84
EURO 15,64
ALTIN 892,27
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Pentagon'un raporunda ortaya çıktı PKK yeni partner buldu

Pentagon'un raporunda ortaya çıktı PKK yeni partner buldu

Pençe-Kilit operasyonu devam ederken ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) dikkat çekici bir rapor geldi. PKK yeni desteği İran'dan almaya başladı.

Abone ol

Türkiye'nin Pençe-Kilit operasyonu devam ederken, Pentagon'un hazırladığı yeni bir rapor, terör örgütü PKK'nın yeni bir partner bulduğunu ortaya çıkardı.

ABD askeri istihbarat birimlerinin hazırladığı raporda, Türkiye’nin askeri operasyonu ile birlikte PKK’nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi. ABD askeri istihbarat birimlerinin İran destekli militanların, terör örgütü PKK ile Türkiye’ye karşı koordineli saldırılar düzenlediğine dair bulguları ve görüşlerini paylaştı.

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından hazırlanan raporda İran destekli militanların son aylarda Irak ve Suriye’deki Türk güçlerine saldırılar düzenlediği de belirtilirken, “Irak’taki bu saldırıların bazıları PKK ile işbirliği içinde gerçekleşti” yorumu yapıldı.

Kapsamlı raporda, “Türkiye’nin Şubat ayında kuzey Irak’ta PKK’yı hedef aldığı saldırıların ardından yeni bir İran destekli militan grup, Musul’un kuzeyindeki Türkiye’nin askeri üssüne roket saldırısı düzenledi” denildi.

Yayınlanan raporda, “DIA, Türkiye’nin hava ve drone ile PKK’yı vurmasına tepki olarak bu militan grubun PKK ile koordineli çalışmaya devam edeceğini öngörüyor” denildi.

Amaçları çok farklıymış
DIA’nin hazırladığı raporda ise terör örgütü PKK ile işbirliği yapan militanların amacına dair de yorumlar yer aldı.

Raporda, “Militanlar muhtemelen Türkiye’nin operasyonu sonrasında Türk güçlerine saldırarak Irak’ın bağımsızlığının koruyucuları olarak görülmelerini amaçlıyor” denildi.

Pençe Kilit operasyonu geçen ay başlamıştı
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan’da başlayan askeri operasyon ile ilgili duyuru yapmıştı.

Akar, “Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır” sözleriyle operasyon ile ilgili konuşmuştu.

İlgili Haberler
Zeytin Dalı'nda acı haber bir askerimiz şehit oldu 24 terörist öldürüldü!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den hava durumu için yeni uyarı! Bu haberi okumadan bayram gezmesine çıkmayın
Foto Galeri Meteoroloji'den hava durumu için yeni uyarı! Bu haberi okumadan bayram gezmesine çıkmayın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez ne zaman 2022 kutlanıyor gelenekleri neler ne yapılır?
Hıdırellez ne zaman 2022 kutlanıyor gelenekleri neler ne yapılır?
Altın fiyatları geriledi Gram altın 889 lira oldu İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklamalar
Altın fiyatları geriledi Gram altın 889 lira oldu İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklamalar
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf olmak cazip hale getirilmeli
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf olmak cazip hale getirilmeli
Anneler günü 2022 ne zaman bu pazar anneler günü mü?
Anneler günü 2022 ne zaman bu pazar anneler günü mü?
Şevval orucu ne zaman tutulur 2022 Diyanet
Şevval orucu ne zaman tutulur 2022 Diyanet
Televizyonlarda DNA uzmanı olarak tanıttı eşini bile dolandırdı Bülent Uygun'u iki kez çarptı
Televizyonlarda DNA uzmanı olarak tanıttı eşini bile dolandırdı Bülent Uygun'u iki kez çarptı
Zeytin Dalı'nda acı haber bir askerimiz şehit oldu 24 terörist öldürüldü!
Zeytin Dalı'nda acı haber bir askerimiz şehit oldu 24 terörist öldürüldü!
ŞOK market kaçta açılıyor bugün ŞOK ne zaman açılacak?
ŞOK market kaçta açılıyor bugün ŞOK ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan göndereceğim dedi Abdulkadir Selvi bomba Suriyeli anketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan göndereceğim dedi Abdulkadir Selvi bomba Suriyeli anketini açıkladı
Bugün BİM market kaçta açılıyor bayramın 3. günü BİM açılış-kapanış saati
Bugün BİM market kaçta açılıyor bayramın 3. günü BİM açılış-kapanış saati