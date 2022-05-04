Acı haber geldi! Yazar Cem Madra hayatını kaybetti!

Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Açık Radyo’nun kurucularından olan, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti. Madra’nın ölüm haberi, Açık Radyo’nun Twitter hesabından “Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo’ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleriyle duyuruldu. Yazar ve akademisyen Ömer Madra’nın oğlu Cem Madra, “Sulukule’nin Son Günleri” belgeseline imza atmıştı.