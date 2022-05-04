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Bursaspor Manisa maçı olaylarından PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor Manisa maçı olaylarından PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı sonrası saha olayları ve yönetici Enes Can Demir’in talimatlara aykırı hareketleri sonucu PFDK’ya sevk edildi.

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında oynanan Manisa FK maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü idarecisi Enes Can Demir’in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 03.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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