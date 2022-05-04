Dünya Sağlık Örgütü açıkladı Türkiye ilk sırada koronadan sonra salgın

KORANAVİRÜS pandemisi sonrası adeta obezite salgını patladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa sıralamasında Türkiye başı çekiyor.

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DSÖ'nün raporuna göre Avrupa bölgesinde obezite ‘salgın boyutuna’ ulaştı, aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke ise Türkiye.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obezitenin 53 ülkenin dahil olduğu Avrupa bölgesinde “salgın boyutuna” ulaştığı açıkladı.

DSÖ'nün yeni yayınladığı raporda, obezitenin bölgede son 50 yılda yüzde 138 arttığı ve Avrupa'da yılda 1,2 milyon ölüme yol açtığı bildirildi. Avrupa'nın Amerika'dan sonra obezitenin en yaygın olduğu bölge olduğu belirtilen raporda, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 59'u ve okul çağındaki çocukların üçte birinin fazla kilolu veya obez olduğu vurgulandı. Obezitenin yılda en az 200 kanser vakası dışında kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açtığı hatırlatıldı.

Rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1.

Türkiye’nin ardından, yetişkinlerde fazla kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere oldu. Fazla kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan.

Pandemi obeziteyi daha da artırdı

Raporda, obezitenin yaygınlaşmasında Covid-19 pandemisinin de önemli rolü olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar pandeminin yol açtığı hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kilo artışını hızlandırdığını, Avrupa'da giderek dijitalleşen yaşam tarzının da sorunu daha da ciddi gale getirdiğini vurguluyor.

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, obezitenin Avrupa'da artık salgın boyutuna ulaştığını ve durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirtti. Kluge, “sağlığa yatırım yaparak ve uygun çevre koşulları oluşturarak” bu durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

DSÖ'nün önerdiği önlemler arasında vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı gıdadaysa azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması yer alıyor.