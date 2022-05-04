Ekrem İmamoğlu'na adaylık ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış sorusuna bomba cevap

Karadeniz turuna devam eden Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorularla karşı karşıya kaldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, aday olup olmayacağı ile ilgili sorulara "Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunda Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

Programını açıklayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Değişim yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye'deki bütün olumsuzluklar, ekonomiden yönetim biçimine, eğitimden işsizliğe, birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği yüzde 70-75-80 oranlarında. Böyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil. Değişimi tabii ki motive edecek umutlandıracak olan da muhalefet blokudur. Muhalefet bloku da üzerine düşeni yapmaktadır. 6'lı masanın tarihi birlikteliği ve bunun genişlemesi mümkün yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır. Tekrar demokratikleşme daha güçlü bir demokrasiye sahip olma, yüzyıllık Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanması bu masanın ana hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz.

"İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruya İmamoğlu, "İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var" yanıtını verdi.

İmamoğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yarışıp yarışmadığı sorusuna böyle yanıt verdi:

Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... Bizde Genel Başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok.

Önümüzdeki seçimlerde değişim var

Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AK Partili olsa ne olur... Bu değişime onların bile ihtiyacı var.

Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterilen tepkiyle ilgili olarak İmamoğlu, "Bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanı sever" dedi.