BIST 2.431
DOLAR 14,83
EURO 15,62
ALTIN 891,71
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Twitter ücretli oluyor Elon Musk resmen açıkladı! Bakın kimlere ücretli olacak

Twitter ücretli oluyor Elon Musk resmen açıkladı! Bakın kimlere ücretli olacak

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

Abone ol

Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi. Elon Musk, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi. Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti. Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor Manisa maçı olaylarından PFDK'ya sevk edildi
Bursaspor Manisa maçı olaylarından PFDK'ya sevk edildi
Şevval orucu nedir faziletleri neler Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
Şevval orucu nedir faziletleri neler Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
Acı haber geldi! Yazar Cem Madra hayatını kaybetti!
Acı haber geldi! Yazar Cem Madra hayatını kaybetti!
İTÜ deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek projeyi açıkladı
İTÜ deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek projeyi açıkladı
Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Pentagon'un raporunda ortaya çıktı PKK yeni partner buldu
Pentagon'un raporunda ortaya çıktı PKK yeni partner buldu
Hıdırellez ne zaman 2022 kutlanıyor gelenekleri neler ne yapılır?
Hıdırellez ne zaman 2022 kutlanıyor gelenekleri neler ne yapılır?
Altın fiyatları geriledi Gram altın 889 lira oldu İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklamalar
Altın fiyatları geriledi Gram altın 889 lira oldu İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklamalar
Üçüncü ittifak geliyor Zafer Partisi katılıyor
Üçüncü ittifak geliyor Zafer Partisi katılıyor
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf olmak cazip hale getirilmeli
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf olmak cazip hale getirilmeli