Twitter ücretli oluyor Elon Musk resmen açıkladı! Bakın kimlere ücretli olacak

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

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Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi. Elon Musk, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi. Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti. Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.