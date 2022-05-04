Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor

ABD'nin bu akşam Fed'in faiz kararının ardından yarın saat 10:00'da TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistlerin enflasyondaki artışın devam etmesini bekliyor.

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Piyasaları bayram tatilinin ardından hareketli bir gün bekliyor. Bu akşam Fed'in açıklayacağı faiz kararının ardından piyasalar bir de yarın açıklanacak olan nisan ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Reuters ve Anadolu Ajansı'nın anketlerine katılan ekonomistler, enflasyonun nisan ayında yüzde 6 yükselmesini bekliyor.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64.2 ila yüzde 70.85 arasında değişiyor. TÜFE en son Şubat 2002 döneminde yüzde 73.1 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 3.5 ila yüzde 7.8 bandında yer alıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, anketine 14 ekonomist katıldı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.

TÜİK enflasyon rakamlarını 5 Mayıs Perşembe günü saat 10:00'da açıklayacak.