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Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı

Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar kente dönüşte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

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Hafta sonu ve 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesiyle 29 Nisan cuma akşamından itibaren şehir dışına çıkan vatandaşlar kente dönüyor.

Memleketlerinden ya da tatil beldelerinden otobüsle dönüş yapan vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.

Bir otobüs firmasında görevli olan Alaattin Çendek, eskiye nazaran otobüslerde yoğunluk olmasa da bayram dolayısıyla tüm biletlerin satıldığını söyledi.

Çendek, "Bayram tatili bittiği için vatandaşlar dönüyor. Ek seferler düzenleniyor. Anadolu'dan İstanbul'a geliş biletleri satıldı, yetmediği yerlerde de ek seferler açılıyor." dedi.

Şehirler arası otobüs şoförü İsmail Özdemir, "İnsanları bayramlaşmaya götürüyoruz, mutlu oluyoruz. Bayram mutluluğunu böyle yaşıyoruz ama biz bayram yapamadık henüz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'dan gelip İzmit'e gittiğini söyleyen yolculardan Tuğrul Gence, bayram vesilesiyle kız arkadaşının ailesiyle tanışıp bayramlaşacağını belirterek, "El öpüp tanıştıktan sonra geri döneceğim. Bileti kolay buldum." dedi.

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