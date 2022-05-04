Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yıllarca savunma ve otomotiv sektöründe çalışan Cavit Çınar, bir firmanın Ar-Ge müdürü olarak geldiği Antalya'da sebze üretimine başladı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada topraksız tarımla tanışan ve ardından Japonya'da bu işin eğitimini alan 50 yaşındaki Çınar, şehir yaşamından uzaklaşıp yaklaşık 2 yıl önce Konyaaltı ilçesindeki Karatepe Mahallesi'ne yerleşti.
Kiraladığı iki dönüm arazide sağlıklı sebzeler üretmek isteyen Çınar, ilk etapta topraksız tarım uygulamasıyla marul yetiştirmeye başladı. Tesisin mühendislik işlerini de kendisi yapan Çınar, ürün çeşitliliğini artırmayı ve önümüzdeki yıllarda ihracata yönelmeyi hedefliyor.
Tarımın şehre taşınması için çalışıyoruz: Çınar, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır "beyaz yakalı" olarak geçen meslek hayatına bundan sonra tarım sektöründe devam edeceğini söyledi.
Hemen herkesin bunaldığı zaman bir köye yerleşmeyi ve tarımsal üretim yapmayı hayal ettiğini belirten Çınar, "Ama bu iş o kadar romantik değil. Bir altyapınızın olması gerekiyor. Benim dede tarafım köylü olduğu için ben bu yaşam tarzına alışığım. Bu nedenle memnunum, mutluyum." dedi.