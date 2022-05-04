BIST 2.431
DOLAR 14,83
EURO 15,62
ALTIN 892,05
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Bilim insanları geliştirdi! Yemekleri tadan robotlar görücüye çıktı

Bilim insanları geliştirdi! Yemekleri tadan robotlar görücüye çıktı

Araştırmacılar yemeklerin tadına bakan Robochef isimli yeni bir robot geliştirdiler. Robochef'in mutfaktaki şeflere rehberlik edebileceği düşünülüyor.

Abone ol

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından tasarlanan makinenin, daha önce herhangi bir teknolojinin başaramadığı bir şekilde yemeklerin lezzetlerini değerlendirdiği belirtiliyor. Robot şefi geliştiren araştırmacılar, benzer otomatik yardımcıların yakında çok daha fazla yemek pişirme görevini üstlenebileceğini söylüyor. Yiyecekleri tatma yeteneğine sahip mevcut makineler sınırlı sayıda analizler yapabilirken yeni robot, çiğneme sürecini taklit etmek için bir yemeği ezilirken çeşitli aşamalarda test ederek geliştirildi.

Araştırmacılar bunun kritik bir adım olduğunu söylüyorlar çünkü bir yiyeceğin tadını ancak ezilip ağızda tükürük ve enzimlerle karıştırıldığında öğrenebildiğimize dikkat çektiler. Projeyi yöneten Grzegorz Sochacki, “Robotlar yemek hazırlamak için kullanılacaksa, pişirdiklerini tadabilmeleri önemli” diyerek yeni geliştirilen robotun, mutfak alanındaki teknoloji kullanımını için kritik bir hamle olduğunu belirttiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama
Yarın okul var mı 5 Mayıs okullar açık mı MEB tatil açıklaması
Yarın okul var mı 5 Mayıs okullar açık mı MEB tatil açıklaması
Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor
Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı
Avrupa Birliği takvimi açıkladı Rusya'ya bir darbe daha!
Avrupa Birliği takvimi açıkladı Rusya'ya bir darbe daha!
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Ekrem İmamoğlu'na adaylık ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış sorusuna bomba cevap
Ekrem İmamoğlu'na adaylık ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış sorusuna bomba cevap
Twitter ücretli oluyor Elon Musk resmen açıkladı! Bakın kimlere ücretli olacak
Twitter ücretli oluyor Elon Musk resmen açıkladı! Bakın kimlere ücretli olacak
Bursaspor Manisa maçı olaylarından PFDK'ya sevk edildi
Bursaspor Manisa maçı olaylarından PFDK'ya sevk edildi
Şevval orucu nedir faziletleri neler Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
Şevval orucu nedir faziletleri neler Şevval orucuna nasıl niyet edilir?