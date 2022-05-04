Bilim insanları geliştirdi! Yemekleri tadan robotlar görücüye çıktı

Araştırmacılar yemeklerin tadına bakan Robochef isimli yeni bir robot geliştirdiler. Robochef'in mutfaktaki şeflere rehberlik edebileceği düşünülüyor.

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Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından tasarlanan makinenin, daha önce herhangi bir teknolojinin başaramadığı bir şekilde yemeklerin lezzetlerini değerlendirdiği belirtiliyor. Robot şefi geliştiren araştırmacılar, benzer otomatik yardımcıların yakında çok daha fazla yemek pişirme görevini üstlenebileceğini söylüyor. Yiyecekleri tatma yeteneğine sahip mevcut makineler sınırlı sayıda analizler yapabilirken yeni robot, çiğneme sürecini taklit etmek için bir yemeği ezilirken çeşitli aşamalarda test ederek geliştirildi.



Araştırmacılar bunun kritik bir adım olduğunu söylüyorlar çünkü bir yiyeceğin tadını ancak ezilip ağızda tükürük ve enzimlerle karıştırıldığında öğrenebildiğimize dikkat çektiler. Projeyi yöneten Grzegorz Sochacki, “Robotlar yemek hazırlamak için kullanılacaksa, pişirdiklerini tadabilmeleri önemli” diyerek yeni geliştirilen robotun, mutfak alanındaki teknoloji kullanımını için kritik bir hamle olduğunu belirttiler.