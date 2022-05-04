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Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki Azov taburunda İsrailli paralı savaşçıların Rusya'ya karşı savaştığını söyledi.

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Zaharova, Sputnik radyosunda katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, son günlerdeki İsrail ile olan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrailli politikacıların enformasyon kampanyasını şişirdiğini belirten Zaharova, "Onların duymak istemeyeceği bir şeyi söyleyeceğim. Belki ilgilenirler. Ukrayna'da İsrailli paralı savaşçılar, Azov militanlarıyla omuz omuza bulunuyor." diye konuştu.

İsrail'in bundan habersiz olamayacağını vurgulayan Zaharova, bu konuyla ilgili şahsen video görüntülerini ve diğer materyalleri gördüğünü ifade etti.

Rusya ile İsrail arasında gerginlik
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov'un sözlerine "Affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata" diye tepki göstererek Rusya'dan özür beklediklerini belirtmişti.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov'un "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilmişti.

Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da antisemitizmin son yıllarda geliştiği yönünde bir açıklama yaparak, "Tarih, ne yazık ki, Yahudiler ile Naziler arasındaki trajik iş birliğinin örneklerini biliyor." ifadelerine yer vermişti.

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