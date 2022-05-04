BIST 2.431
DOLAR 14,79
EURO 15,59
ALTIN 889,38
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Mark Zuckerberg Facebook için harekete geçti! Geçen aydan itibaren...

Mark Zuckerberg Facebook için harekete geçti! Geçen aydan itibaren...

Amerikalı milyarder iş insanı, harcamaları azaltma yoluna gitti. Halihazırda mevcut personelin şirket içinde yer değiştirilmesine odaklanılıyor.

Abone ol

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı Meta çatısı altında yeniden organize eden Mark Zuckerberg için işler son dönemde yolunda gitmiyor. Meta'nın, 2022'nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 27,9 milyar dolara çıktı, ancak 2012'den bu yana en yavaş gelir artışı olarak kayıtlara geçti. Böyle bir dönemde Zuckerberg'ün, bazı mühendislerin işe alınmasını dondurduğu ortaya çıktı.

Business Insider'ın haberine göre; Zuckerberg, harcamaları azalttı ve daha çok mevcut personeli şirket içinde yer değiştirmeye odaklanıyor. Konuyla ilgili kaynaklar, geçen aydan itibaren, Meta'nın E3 ve E4 olarak adlandırılan düzeylerdeki mühendisleri işe almayı durduğunu söyledi. Bir E3 mühendisi, şirkette giriş seviyesi olarak kabul edilirken, E4 orta seviye
olarak kabul ediliyor.

Kotalar doldu
Söz konusu kararla ilgili mesajda, bu durumun şirketin E3 ve E4 seviyesindeki mühendisler için "kotaları" doldurmasının bir sonucu olduğu bilgisinin yer aldığı aktarıldı. Meta'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu tür duraklamalar şirket için nadir olarak biliniyor ve son olarak koronavirüs salgını döneminde yaşanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya petrolünü nisanda yüzde 33 indirimle sattı
Rusya petrolünü nisanda yüzde 33 indirimle sattı
Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanıyor 2021-2022 eğitim yılı ne zaman bitiyor?
Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanıyor 2021-2022 eğitim yılı ne zaman bitiyor?
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama
Yarın okul var mı 5 Mayıs okullar açık mı MEB tatil açıklaması
Yarın okul var mı 5 Mayıs okullar açık mı MEB tatil açıklaması
Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor
Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı
Hıdırellez nedir 2022 hıdırellez ritüeli ve duası neler yapılır?
Hıdırellez nedir 2022 hıdırellez ritüeli ve duası neler yapılır?
Avrupa Birliği takvimi açıkladı Rusya'ya bir darbe daha!
Avrupa Birliği takvimi açıkladı Rusya'ya bir darbe daha!
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Ekrem İmamoğlu'na adaylık ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış sorusuna bomba cevap
Ekrem İmamoğlu'na adaylık ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış sorusuna bomba cevap