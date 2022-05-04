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Memur Sen'den ek gösterge açıklamas toplantı tarihi belli oldu

Memur Sen'den ek gösterge açıklamas toplantı tarihi belli oldu

Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor.

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Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.

Düzenleme geniş şekilde ele alınmalı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:

"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."

Yansıtma oranları yükseltilmeli
Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz." dedi.

Memur-Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, buna karşın kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantı masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.

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