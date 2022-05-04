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Kuruluş Osman bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman 4 Mayıs ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman 4 Mayıs ATV yayın akışı

ATV'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi, Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı soruları merak edildi. 4 Mayıs Çarşamba günü ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Kuruluş Osman yeni bölüm 11 Mayıs'ta ekrana gelecek.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok soruları bu akşam merak konusu oldu. 4 Mayıs Çarşamba ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu akşam 20.00'de Assassins Creed adlı film ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm ise 11 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek. 

Assassins Creed konusu: Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

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