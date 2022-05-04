BIST 2.431
DOLAR 14,80
EURO 15,59
ALTIN 886,75
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

TSK'da ilk kez profesyonel asker sayısı zorunlu asker sayısını geçti

TSK'da ilk kez profesyonel asker sayısı zorunlu asker sayısını geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki profesyonelleşme çalışmaları başarıyla ilerliyor. Son beş yılda profesyonel asker sayısı büyük ölçüde artarken zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınanların oranı düştü.

Abone ol

2021 yılında TSK içindeki profesyonel asker sayısı, ilk kez zorunlu askerliğini yapan yükümlü sayısını aştı.

Milli Savunma Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda TSK’nın personel yapısına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, raporda TSK’nın kendisine verilmiş görevleri zamanında ve en uygun personelle karşılaması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapıldığı, geleceğe yönelik yapılan stratejik analizlerle hareket tarzı olarak sahip olunacak yapıya kavuşmak için çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Rapordaki verilere göre son beş yılda TSK personeli içinde “yükümlü personel” olarak tanımlanan zorunlu askerliğini yapan er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay sayısında azalma olurken, “profesyonel personel” olarak tanımlanan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er sayısında ise artış yaşandı.

Rapordaki verilere göre 2017’de 156 bin olan profesyonel asker sayısı son beş yılda düzenli olarak arttı ve 2021’de 216 bine ulaştı. Buna karşın 2017’de 259 bin olan yükümlü sayısı, 2021’de yaklaşık 175 bin oldu. Böylece son beş yılda ilk kez profesyonel asker sayısı, yükümlü asker sayısını aştı. 2017’de TSK personelinin yaklaşık yüzde 38’i profesyonel personelden oluşurken 2021’de bu oran yüzde 55’e ulaştı.

Zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınan asker sayısındaki azalmadan dolayı MSB’nin toplam personel sayısı da son beş yılda düştü. 2017’de 453 bin olan personel sayısı, 2021 itibarıyla 430 bin oldu.

tsk
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan'dan sonra tutulan şevval orucu 2022 ne zaman başlar?
Ramazan'dan sonra tutulan şevval orucu 2022 ne zaman başlar?
Sivas’ta yağış etkili oldu kent sokakları beyaza büründü
Sivas’ta yağış etkili oldu kent sokakları beyaza büründü
Konya Ovası'na 70 milyon metreküp su aktarılacak
Konya Ovası'na 70 milyon metreküp su aktarılacak
Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kuruluş Osman bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman 4 Mayıs ATV yayın akışı
Kuruluş Osman bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman 4 Mayıs ATV yayın akışı
Memur Sen'den ek gösterge açıklamas toplantı tarihi belli oldu
Memur Sen'den ek gösterge açıklamas toplantı tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden bayram günü taşkınlık yapanlar için açıklama Her yabancı mülteci değil turist açıklaması
İstanbul Valiliği'nden bayram günü taşkınlık yapanlar için açıklama Her yabancı mülteci değil turist açıklaması
LPG'ye büyük indirim geliyor bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
LPG'ye büyük indirim geliyor bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı 4 Mayıs Kanal D yayın akışı
Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı 4 Mayıs Kanal D yayın akışı
Ramazan Bayramı'nda oteller yüzde 80 doldu
Ramazan Bayramı'nda oteller yüzde 80 doldu