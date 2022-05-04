Fransa'da iç çamaşırı skandalı! Macron'un başını genç milletvekili yaktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un partisinden 39 yaşındaki vekil Coralie Dubost'un binlerce euroluk iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazdırdığı ortaya çıktı.

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Fransa’da geçen ay yapılan seçimlerle tekrar cumhurbaşkanlığına seçilen Emmanuel Macron, zor günler geçiriyor… Macron’un partisi İlerleyen Cumhuriyet’ten Montpellier vekili 39 yaşındaki Coralie Dubost’un kişisel harcamalarını vergi mükelleflerinin paralarıyla yapması ülkeyi birbirine kattı. Ülkede skandal bir süre önce çıktı… Dubost’un ayda 2 bin euroyu bulan iç çamaşırı ve diğer giyim harcamalarını parlamentonun gideri olarak gösterdiği ve hiç ödeme yapmadığı tespit edildi. Suçlamaların ardından parlamentoda etik soruşturmasında incelemeler başlatılırken iddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte Dubost görevinden istifa etme kararı aldı.



Cumhurbaşkanlığını kazanan ve gelecek aylarda yapılacak parlamento seçimi öncesinde bu istifa parlamentoda çoğunluğu sağlamak isteyen Macron’a ağır bir darbe oldu. İş dünyası ve akademinin yakından tanıdığı Dubost, Fransa’nın en tarz sahibi siyasilerinden biri olarak biliniyordu. Dubost, “Siyasi yaşamı bırakma ve kendimi aileme adama zamanının geldiğini düşünüyorum. Son dönemde haksız saldırıların hedefi oldum” ifadesini kullandı.







"Ben salaklık yaptım"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ile iki yıllık ilişkisini geçen sene bitiren Dubost’un kendisine verilen aylık 5.373 euroluk harcırahı bu tür ürünlere harcadığı kaydedildi. Konuyla ilgili olarak Dubost, “Ben salaklık yaptım. Yalancılık yapmadım. Parlamentoda giydiğim kıyafetler ile kişisel kıyafetler farklı. Özel hayatımda ve iş dünyasında aynı kıyafetleri giymiyorum” derken, kendisine verilen harcırah ile yapılan otel ve yemek harcamaları ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.