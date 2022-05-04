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Beni yatağa fırlattı, üzerimdeki elbiseyi yırtıp... Cinsel şiddet tüyler ürpertti: Johnny Depp Amber Heard davası

Beni yatağa fırlattı, üzerimdeki elbiseyi yırtıp... Cinsel şiddet tüyler ürpertti: Johnny Depp Amber Heard davası

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile Amber Heard, birbirlerine yönelik suçlamalarına yenileri eklendi.

Beni yatağa fırlattı, üzerimdeki elbiseyi yırtıp... Cinsel şiddet tüyler ürpertti: Johnny Depp Amber Heard davası

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava çiftin geçmişte kapalı kapılar ardında yaşadıkları iddia edilen dehşeti gözler önüne sermeye devam ediyor. Virginia'da görülen davanın dünkü duruşmasında Amber Heard'ün tanıkları konuştu.

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Beni yatağa fırlattı, üzerimdeki elbiseyi yırtıp... Cinsel şiddet tüyler ürpertti: Johnny Depp Amber Heard davası

Bunlardan biri de aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes oldu. Onun tanıklığı sırasında Amber Heard'ün zaman zaman gözlerini kapadığı, zaman zaman da gözyaşlarına boğulmanın eşiğine geldiği görüldü.

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Beni yatağa fırlattı, üzerimdeki elbiseyi yırtıp... Cinsel şiddet tüyler ürpertti: Johnny Depp Amber Heard davası

Cinsel şiddet örnekleri: Aile içi şiddet konusunda uzman olan Dr. Dawn Hughes, kadınların şiddet içeren bir ilişkiye aslında doğru nedenlerle başladığını ama zaman içinde partnerlerinin değişip dönüştüğünü savundu.  New York'ta yaşayan ve çalışan Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün, eski eşi Depp tarafından kendisine uygulandığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı. 

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Beni yatağa fırlattı, üzerimdeki elbiseyi yırtıp... Cinsel şiddet tüyler ürpertti: Johnny Depp Amber Heard davası

Zorla cinsel ilişki: Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak çift arasında yaşananları ifade etti. İleri sürdüğüne göre Johnny Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. 

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