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İstanbul boğazında fotoğraf çekerken denize düştü bir anda kayboldu!

İstanbul boğazında fotoğraf çekerken denize düştü bir anda kayboldu!

ÜSKÜDAR'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu.

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Alınan bilgiye göre, 04.00 sıralarında Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti.

Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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